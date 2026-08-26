Oppo sposo alla sagra di Su Succu 

Il fascino delle antiche tradizioni si intreccia con l’orgoglio dello sport azzurro. A Busachi è tutto pronto per la sagra de Su Succu, la celebre manifestazione gastronomica che anche quest’anno regala al pubblico un appuntamento indimenticabile: la rievocazione dell’antico sposalizio busachese. A vestire i panni degli sposi in abito tradizionale saranno il campione olimpico di canottaggio Stefano Oppo e la moglie Camilla Frigerio, pronti a giurarsi (ancora una volta) amore eterno.

L’emozione

«Conosco questa tradizione da anni e sono molto felice di avere l’opportunità di viverla direttamente – dice il campione –. Oggi non vivo più stabilmente in Sardegna, ma la mia terra, le mie radici e le sue tradizioni continuano a essere una parte importante di me. Tornare a Busachi e prendere parte in prima persona a una rievocazione così sentita dalla comunità ha per me un significato particolare. A rendere tutto ancora più speciale è poter vivere questa esperienza insieme a mia moglie. È un modo per riscoprire qualcosa che appartiene alla storia della mia terra e, allo stesso tempo, per creare un ricordo nuovo che appartenga a entrambi». Così la moglie Camilla Frigerio: «Per me è un grande onore essere protagonista di questa rievocazione, perché non sono sarda di origine, ma mi piace definirmi ormai un po’ “sarda acquisita”»

Il programma

Domenica sarà una giornata ricca di eventi: si inizia alle 9,30 con un tour guidato alla scoperta del centro storico. Alle 10,45 l’antico monastero di Collegiu ospiterà la preparazione e dimostrazione delle paste antiche dell’Isola: su filindeu, sas lorighittas, sos culurgiones e su succu. Alle 15 il centro storico vedrà impegnate le donne busachesi nella preparazione di sos marigisos biancos. Alle 16,15, al centro servizi, sarà possibile assistere alla vestizione di una ragazza con l’abito tradizionale in preparazione di Su presente, la rievocazione dell’antico corteo nuziale durante il quale le donne recavano in dono cibo, dolci e corredi alla casa degli sposi. Partirà da Collegiu alle 17,30 e sarà seguito dall’antico matrimonio busachese. Ad accompagnare la cerimonia il coro polifonico Santa Usanna.

Il Comune

Turisti e visitatori potranno quindi assistere alla preparazione e degustare di su succu, la caratteristica pasta cotta in brodo di care di pecora e vitello, condita con zafferano e formaggio acido. Durante la serata l’esibizione del gruppo folk Busachi bella mia e dei gruppi A ballare e Poesias. Possibile visitare anche la mostra delle opere di Figari. Annalisa Cocco, presidente dell’associazione Collegiu, spiega: «Abbiamo preparato 120 chili di pasta con la speranza che arrivi un pubblico sempre più numeroso». Il sindaco Lino Cordella sottolinea: «È un evento che richiama le nostre tradizioni e la nostra cultura. Ci auguriamo che arrivino molti turisti e che possano apprezzare l’autenticità delle nostre tradizioni».

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