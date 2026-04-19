Opere pubbliche: tesoretto da 7,5 milioni 

Strade, mediateca e la rinascita di via Bixio come nuova area per il mercato - attualmente ospitato due volte a settimana in piazza Martiri di Buggerru – con parcheggi in centro. Il Comune di Selargius conquista 7,5 milioni di euro e ridisegna parti di città, in alcuni casi con nuove funzioni.

I finanziamenti

L’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi con la comunicazione della Città metropolitana al Comune. Per Selargius un tesoretto che comprende tre maxi progetti attesi da tempo. «Uno stanziamento importante, che ci consentirà di portare avanti interventi fondamentali per il nostro territorio», commentano il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «A partire dalla manutenzione delle vie Trieste e Nenni, due delle arterie principali, proseguendo con i lavori sui marciapiedi che da tempo necessitano di riqualificazione anche in un’ottica di abbattimento delle barriere architettoniche. Si andrà a ristrutturare la mediateca, dando un nuovo volto a una struttura divenuta riferimento per la nostra comunità, e riusciremo finalmente a restituire alla cittadinanza lo spazio di via Bixio rendendolo funzionale».

I progetti

In testa ci sono 4 milioni per la viabilità, 2 milioni ciascuno per riqualificare via Trieste e via Nenni. Nel primo caso il restyling parte dalla sostituzione degli alberi, che da anni creano problemi e pericoli nei percorsi pedonali. Verrà rifatta anche la strada, e realizzata la pista ciclabile a doppio senso in continuità con l’anello sostenibile che collega la città con i centri vicini. «Stavolta però non verranno sacrificati spazi della strada dedicati alla viabilità», precisa Concu. Di fatto non verrà replicato “il modello via Primo Maggio”, dove la pista per le bici ha creato non pochi problemi. Stesso discorso per via Nenni: strada nuova, finalmente i marciapiedi, spazi verdi e doppia corsia ciclabile che sarà ricavata accanto all’arteria che collega il centro città con la 554.

Le altre opere

Due milioni e mezzo sono dedicati alla rinascita dello spazio fra via Bixio, via Aldo Moro e via Istria. Lo sterrato da anni utilizzato come area per la sosta da insegnanti della scuola media, e dei clienti delle attività commerciali. «L’idea è di acquisire anche la parte privata a ridosso del parco Lineare, e magari trasferire lì gli spazi per gli ambulanti, più ulteriori parcheggi che andranno a sommarsi agli attuali di piazza Martiri di Buggerru», spiega il sindaco. Finanziato anche 1 milione per completare il restauro della mediateca di via Sant’Olimpia dov’è in corso una prima manutenzione straordinaria.

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