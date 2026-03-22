Operaio ferito, la lente degli inquirenti sulla famiglia 

Proseguono le indagini sull’aggressione avvenuta sabato pomeriggio a Bari Sardo. Per fare chiarezza sul fatto lavorano i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno sentito le persone coinvolte. La dinamica è tutta da chiarire e in questa vicenda, al momento, l’unica certezza è il ferimento di Rossano Piras, 37 anni, operaio di Tortolì.

L’uomo, durante una lite in un contesto familiare, è stato colpito alla testa con un’accetta, che l’ha raggiunto sulla parte frontale e parietale. Piras, che è rimasto sempre vigile e cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato, a bordo dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus, al Brotzu di Cagliari. Gli esami a cui l’hanno sottoposto i medici hanno evidenziato un trauma cranico. Con lesioni lievi anche altre due persone sono dovute ricorrere a cure mediche. Al vaglio degli investigatori, coordinati dal pm Giovanna Morra, ci sono le posizioni di alcuni uomini di Osini che nella circostanza si trovavano in un terreno di loro proprietà alla periferia di Bari Sardo. I militari, che mantengono il più stretto riserbo, devono accertare eventuali responsabilità e fornire un quadro al magistrato inquirente che ha aperto un’inchiesta. Il personale dell’Arma sta cercando di individuare il movente dell’aggressione, che sarebbe da ricercare nei rapporti tra nuclei familiari. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA