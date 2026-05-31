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Milano.
01 giugno 2026 alle 00:28

Operai come schiavi, fermato all’aeroporto il manager della ditta 

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MILANO. Aveva comprato un biglietto aereo per Istanbul il 30 maggio, il giorno dopo essere stato indagato per caporalato insieme alla Caddell Costruction, società di cui è uno dei responsabili in Italia, che sta realizzando la nuova sede del Consolato Usa a Milano con operai tenuti, secondo la Procura, in una situazione di «para-schiavitù». Perciò ieri il turco Ulas Demir è stato bloccato all'aeroporto di Orio al Serio, mentre stava partendo con la famiglia, e portato in carcere.

Il 47enne - che nella documentazione in prefettura sui lavoratori “importati” dall'India figura come rappresentante legale e datore di lavoro della Caddell Construction Co DE LLC India - è stato intercettato il 29 maggio al telefono con un interlocutore non identificato ma ritenuto uno dei suoi superiori nell'azienda, che gli consigliava di andarsene: «Fra Zafer dice che se vieni per ferie sarebbe meglio». E alla sua domanda: «Va bene, non ci sarebbero dei problemi dopo?», gli ha risposto: «Ho parlato anche con Can Celik, loro dicono che così potrebbero esserci più problemi. Mi ha detto che potrebbe essere più problematico se succede nell'altro modo», aggiungendo «quindi qual è la data più vicina in cui puoi farlo?». E poi ancora: «Vedi un attimo e parlane con tua moglie».

Nell'inchiesta della Procura di Milano sono indagati Demir e la Caddell per la responsabilità amministrativa degli enti. Da quanto ricostruito in seguito alle indagini dei carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro, nel cantiere da 200 milioni di euro sarebbero stati impiegati lavoratori «in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno» in una situazione di «para-schiavismo». Lavoratori indiani reclutati dalla Dynamic House di Nuova Delhi che venivano pagati meno di tre euro l'ora (qualcuno anche meno di un euro e mezzo) per 10-12 ore di lavoro al giorno in cantiere, sei giorni su sette, quindi 1200-1500 euro, a cui dovevano togliere quasi 900 euro per pagarsi vitto e alloggio.

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