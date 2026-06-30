Omicidio stradale, assolto La Robina 

La morte della giovane Polina Cherednik resta senza un colpevole. Nei giorni scorsi Antonio Michele La Robina, 65enne di Macomer, è stato assolto anche dalla Corte d’Appello di Cagliari dall’accusa di omicidio stradale per non aver commesso il fatto. Per l’uomo, assistito dall’avvocata Rossella Oppo, si chiude un calvario giudiziario durato otto anni.

Il fatto risale alla notte del 16 marzo 2018: Polina Cherednik venne investita e uccisa mentre attraversava in via Nenni a Macomer. Poco prima, la ragazza aveva avuto un litigio con il fidanzato Alex Salis ed era scesa dall’auto. Antonio Michele La Robina, di passaggio insieme alla moglie a bordo del suo Suv, notò il corpo della ragazza a terra e subito allertò i soccorsi. Gli inquirenti accusarono La Robina di omicidio stradale basandosi sul fatto che il passaggio del Suv fosse stato ripreso dalle telecamere e sulle dichiarazioni del fidanzato della vittima che disse di aver visto il Suv allontanarsi. A dicembre 2023 l’assoluzione in primo grado “per non aver commesso il fatto”. Poi il ricorso della Procura in Appello che invece ha confermato l’assoluzione sostenendo l’assenza di prove tecniche perché sul Suv non vennero riscontrate tracce, per le contraddizioni nelle dichiarazioni del fidanzato e perché la consulenza medico-legale della Procura fu inutilizzabile in quanto non era stato inviato l’avviso all’indagato. I giudici della Corte d’Appello hanno stabilito che La Robina era passato in via Nenni ma aveva avuto solo il ruolo di soccorritore. La difesa con l’avvocata Oppo esprime soddisfazione per il verdetto e rivolge un pensiero alla memoria della giovane Polina Cherednik, la cui «morte resta ancora oggi un delitto rimasto senza un responsabile».

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