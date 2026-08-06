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Maracalagonis.
07 agosto 2026 alle 01:24

Oltre un milione di euro per la casa di riposo 

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Un milione e centomila euro della Città metropolitana al Comune di Maracalagonis per ampliare e rendere più funzionale con nuovi servizi la Casa di riposo di via Dante. Tra gli interventi più attesi il Centro fisioterapico per consentire agli ospiti della struttura di effettuare la fisioterapia in sede senza doversi spostare in altre sedi. Un intervento che era particolarmente atteso all’interno della “Casa” diventata negli anni un modello di ospitalità.

La stessa Città metropolitana ha concesso al Comune altri finanziamenti per complessivi 500mila euro: 220mila euro saranno utilizzati, come spiega il responsabile del Lavori pubblici dell’Ufficio tecnico, geometra Etzi per realizzare nuovi interventi di valorizzazione del Parco di Craboni. Prevista la costruzione di un chiosco che il Comune affiderà a privati attraverso un bando. Sarà realizzata anche la condotta fognaria per consentire l’apertura dello stesso chiosco.

Con altri 220mila euro verranno ultimati i lavori di urbanizzazione della copertura del Rio Cortis: previsti lavori di pavimentazione, un impianto di illuminazione artistica e di riqualificazione dell’arredo urbano.

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