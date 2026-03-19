Oltre centosettanta atleti in un paese di duemila anime 

In un paese di poco più di duemila abitanti ci sono cento calciatori, trenta tennisti e una quarantina di persone che praticano il “functional training”, cioè esercizi che puntano a migliorare le capacità atletiche del proprio corpo. Numeri che danno la misura del lavoro portato avanti dall’Accademia Sulcitana. La polisportiva di Villa San Pietro è stata ospite della trasmissione di Radiolina “Giovani di Categoria” con il presidente Massimo Defraia, che ha illustrato le difficoltà iniziali: «Il progetto nasce nel 2019, poco prima della pandemia, e per questo all’inizio abbiamo sofferto un po’. Siamo partiti dalla scuola calcio con tutte le categorie, poi sono nati i Giovanissimi. Da quest’anno siamo riusciti a formare anche la squadra Allievi».

Con una struttura di livello e l’impegno di tante persone che lavorano per consentire il regolare svolgimento delle attività, i problemi sorgono principalmente nel reperire le risorse, non solo monetarie. «Negli anni abbiamo sempre cercato di crescere», ha aggiunto Defraia, «ci stiamo riuscendo passo dopo passo grazie al supporto del Comune e degli sponsor che ci garantiscono le risorse necessarie. È fondamentale il lavoro di dirigenti e collaboratori, perché in questo periodo oltre alle risorse economiche è difficile trovare anche quelle umane».

In questa stagione si è puntato in alto anche con la prima squadra, come confermato dal dirigente Roberto Garau: «Abbiamo un bel gruppo, competitivo, fatto di ottimi giocatori ma soprattutto di uomini».L’Accademia è impegnata nel girone A della Prima categoria, forse il più equilibrato tra i quattro. Per il tecnico Andrea Loi «il gruppo è tosto, difficilmente a questo punto del campionato si trovano quattro squadre che si giocano la promozione. Non ci nascondiamo e, nonostante un piccolo passo falso nell’ultima giornata, puntiamo a vincere il torneo. Ma la grande soddisfazione è convocare anche alcuni giovani del nostro settore giovanile».

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