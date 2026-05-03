Olbia, ora lo spareggio 

Cos 2

Olbia 2

Costa Orientale Sarda (4-2-3-1) : Xaxa (1’ st Loddo), Sohili, D. Loi (1’ st Nurchi), Murgia (13’ st A. Loi), Feola, Prieto, Intinacelli (31’ st Sarritzu), Cogotti, Massoni, Sacko (13’ st Demontis), Mabiala. In panchina Dessena, Sarritzu, Demarcus, Zaino, Rossi. Allenatore F. Loi.

Olbia (3-4-3) : Testagrossa, M. Perrone, Putzu, Cubeddu, Tomaselli (28’ st Furtado), Gaye (33’ st Petrone), Mameli (13’ st Islam), Deiana, Saggia, Cabrera, Santi. In panchina S. Perrone, Moretti, Anelli, Alves, Oproiescu, Di Nardo. Allenatore Livieri.

Arbitro : Polizzotto di Palermo.

Reti : 9’ pt Santi, 10’ pt D. Loi, 11’ st Tomaselli, 23’ st Nurchi

Note : ammonito Islam; recupero 2’ pt e 3’ st.

Tertenia. È terminato in parità, allo stadio “Is Arranas” di Tertenia, il derby tra Costa Orientale Sarda e Olbia. Un punto che consente ai bianchi guidati da Livieri di disputare il playout contro l’Ischia, in gara secca domenica sul campo dei campani. La formazione di Francesco Loi, già certa della permanenza nella categoria dalla giornata precedente, ha salutato il proprio pubblico con un’altra prestazione convincente, chiudendo un campionato sempre vissuto in posizioni tranquille.

La sfida

Dopo appena 9 minuti gli ospiti sbloccano il risultato: cross di Tomaselli sul secondo palo per Deiana, che fa da sponda per Santi. L’attaccante umbro, da pochi passi, non sbaglia. Immediata la reazione della Costa Orientale Sarda che, appena un minuto più tardi, trova il pareggio con il giovane Davide Loi, classe 2010 all’esordio: decisiva un’incomprensione su un cross dalla sinistra di Intinacelli. Al 24’ Saggia calcia dal limite centrando la traversa. Nella ripresa, all’8’, Massoni, lanciato a rete, non concretizza. Il nuovo vantaggio dell’Olbia arriva all’11’: Tomaselli, al termine di un’azione personale, supera Loddo. Al 21’ Intinacelli impegna Testagrossa, preludio al pareggio dei padroni di casa che arriva due minuti più tardi: Feola verticalizza per Nurchi, bravo a liberarsi del diretto marcatore e a concludere in diagonale rasoterra. La Cos può ora godersi le meritate vacanze dopo una stagione brillante, chiusa a quota 46 punti. Punto prezioso invece per l’Olbia, che dovrà giocarsi la permanenza in categoria nello spareggio contro l’Ischia.

RIPRODUZIONE RISERVATA