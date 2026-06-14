Olanda raggiunta per due volte dal giappone 

OLANDA 2

GIAPPONE 2

Olanda (4-3-3) : Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch (34' st Ake), Reijnders (25' st Timber), De Jong, Summerville (25' st Koopmeiners), Malen (25' st Depay), Gakpo (39' st Brobbey). Ct Koeman.

Giappone (3-4-2-1) : Suzuki; Watanabe (30' st Tomiyasu), Taniguchi, Ito; Doan (30' st Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (30' st Ogawa), Maeda; Ueda (39' st Shiogai). Ct Moriyasu.

Arbitro : Elfath (Usa).

Reti : nel st 6' Van Dijk, 12' Nakamura, 19' Summerville, 44’ Kamada.

Arlington. Olanda e Giappone si sfidano a viso aperto e si spartiscono la posta (2-2): un pari che non fa male a nessuna. Gli Oranje vanno avanti due volte, con le reti di van Dijk e Summerville che vengono recuperate da Nakamura e Kamada, e possono avere qualche rimpianto in più, soprattutto per un finale in cui i cambi abbassano il baricentro della squadra e lasciano troppo campo ai Samurai Blu. Ad Arlington, la prima occasione al 3' è per Malen (Roma) ma Suzuki (Parma) devia in corner. Anche nella ripresa parte meglio l'Olanda ed è van Dijk a sbloccare il risultato al 5’ su cross di Gravenberch. Il Giappone ci mette poco: al 12' Nakamura pareggia calciando dal limite e beffando Verbruggen (deviazione di van Hecke). Altri 7’ e Summerville col mancino riporta in vantaggio gli Oranje. Sembra fatta ma, sull'ennesimo corner Ogawa colpisce di testa, la palla centra Kamada e finisce in gol.

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