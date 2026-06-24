Olanda e Giappone sfida a distanza, Curaçao da impresa 

Fra stasera e stanotte si completano altri 3 gruppi dei Mondiali. Il programma riprende alle 22, con il Gruppo E: se per il primo posto è tutto deciso, in favore della Germania, c’è da definire il secondo. La Costa d’Avorio (3 punti) è favorita: affronta a Filadelfia la “squadra simpatia” Curaçao, che però con un successo effettuerebbe un clamoroso sorpasso portandosi a quota 4. Spera anche l’Ecuador, fermo a un punto, che a East Rutherford (a breve distanza da New York) se la vedrà con i tedeschi già tranquilli e attesi da probabili novità di formazione, per tenere alcuni big a riposo in vista dei sedicesimi.

All’1 di notte il Gruppo F. Qui sono Olanda e Giappone a contendersi il primato (4 punti per entrambe), con la Svezia (3) terzo incomodo. Le partite sono Tunisia-Olanda (sulla carta facile per gli Oranje, contro una nazionale già eliminata e in forte difficoltà) a Kansas City e Giappone-Svezia a Dallas, quest’ultima vero e proprio scontro diretto dove chi vince è certo della qualificazione. Occhio alla differenza reti, che conta in caso di arrivo a pari punti: si riparte da Olanda +4 (7 gol segnati), Giappone +4 (6), Svezia 0 (6).

Saranno le 4 del mattino di domani quando invece inizieranno le ultime partite del Gruppo D. Turchia-Stati Uniti a Los Angeles è del tutto ininfluente: la nazionale di Montella è già eliminata (nessun gol né punti), quella padrona di casa è sicura del primo posto. Così conta solo Paraguay-Australia, a San Francisco: chi vince è secondo, il pari premierebbe i Socceroos per la differenza reti. (r. sp.)

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