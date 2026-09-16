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17 settembre 2026 alle 00:40

Ok a Intesa su Generali e Axa Mps 

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Intesa Sanpaolo incassa il primo via libera delle autorità di vigilanza all'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi di euro per Banca Monte dei Paschi di Siena. Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha ricevuto dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) l'autorizzazione preventiva all'acquisizione delle partecipazioni qualificate indirette in Assicurazioni Generali, Axa Mps Assicurazioni Vita e Danni.

Il disco verde dell'autorità di vigilanza è il primo di un articolato iter autorizzativo che vede coinvolti anche la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia, Consob, Antitrust, il governo sul fronte del Golden Power e le autorità degli altri Paesi in cui operano le società di Montepaschi, Mediobanca e Generali. L'ok assume particolare importanza per quel che riguarda Generali, uno dei temi dell'operazione sui quali c'è grande attenzione. Ca' de Sass, infatti, acquisendo il Monte, e quindi anche Mediobanca, arriverebbe a detenere la quota del 13,32% del Leone custodita da Piazzetta Cuccia. La partecipazione in Generali, come hanno più volte ribadito i vertici di Intesa, sarà come «investimento azionario non di controllo senza ingerenza nella governance».

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