VaiOnline
da oggi a domenica a cagliari
06 marzo 2026 alle 00:11

Oh, c’è “Amadeus” al Teatro Massimo! 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Nella fucina dell’arte la bontà non conta niente»: la crudele verità sull'origine del talento, quel dono divino che non scaturisce da meriti o sacrifici, e genera pura bellezza, è il tema centrale di “Amadeus” di Peter Shaffer in cartellone fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari oggi alle 16.30 (turno P) e alle 20.30 (turni A, B e C), domani alle 19.30 (turno D) e domenica alle 19 - turno E.

La pièce pluripremiata del drammaturgo britannico racconta di una (presunta) rivalità tra il compositore Antonio Salieri e il giovane e brillante Amadeus Mozart alla corte dell'imperatore Giuseppe II: dall'invidia dell'affermato artista veneto per l'artista salisburghese scaturisce il piano di delitto, causa della prematura scomparsa dell'autore de “Il flauto magico”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 