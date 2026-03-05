Oh, c’è “Amadeus” al Teatro Massimo! 

«Nella fucina dell’arte la bontà non conta niente»: la crudele verità sull'origine del talento, quel dono divino che non scaturisce da meriti o sacrifici, e genera pura bellezza, è il tema centrale di “Amadeus” di Peter Shaffer in cartellone fino a domenica al Teatro Massimo di Cagliari oggi alle 16.30 (turno P) e alle 20.30 (turni A, B e C), domani alle 19.30 (turno D) e domenica alle 19 - turno E.

La pièce pluripremiata del drammaturgo britannico racconta di una (presunta) rivalità tra il compositore Antonio Salieri e il giovane e brillante Amadeus Mozart alla corte dell'imperatore Giuseppe II: dall'invidia dell'affermato artista veneto per l'artista salisburghese scaturisce il piano di delitto, causa della prematura scomparsa dell'autore de “Il flauto magico”.

