Oggi primo test dopo una settimana 

Non è un’amichevole, non è nemmeno una partitella in famiglia. Non è prevista, tra l’altro, la presenza di tifosi. L’allenamento congiunto con la Primavera di Gallego in programma oggi alle 18 è comunque un primo test per il Cagliari dopo una settimana di lavoro al Crai Sport Center di Assemini, a tre giorni dalla partenza per Ponte di Legno, dove la preparazione alla prossima stagione entrerà nel vivo.

Sotto osservazione, soprattutto, gli ultimi arrivati Winks e Fazzini, ma anche Romano e Akarakiri che si sono subito integrati all’interno del gruppo. Gli staff tecnici delle due squadre devono ancora decidere quanti minuti saranno i due tempi, presumibilmente da 30 ciascuno considerato il gran caldo e il fatto che hanno rotto il ghiaccio solo sei giorni fa dopo un mese di vacanza.

Abbonamenti

Il Cagliari ha modificato le date della campagna abbonamenti, dopo alcuni problemi evidenziati dai tifosi nella procedura di sottoscrizione. La prima fase, di conferma del proprio posto, anziché terminare stasera si chiuderà alle 23.59 di martedì. Dalle 16 di mercoledì alle 23.59 di giovedì sarà possibile cambiare posto e/o settore, dalle 16 di venerdì alle 23.59 di domenica 26 vendita per chi possiede la membership Islanders e, infine, dalle 10 di lunedì 27 alle 23.59 di venerdì 31 la vendita libera.

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