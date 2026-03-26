Oggi la Via Crucis con 70 figuranti nelle vie del centro 

Tra Monte Attu e la via dello shopping a Tortolì verrà riproposta la ricostruzione vivente della Via Crucis, processione suggestiva che quest’anno animerà anche le strade del centro, allargando per la prima volta la giurisdizione della parrocchia di San Giuseppe, che organizza l’evento di oggi alle 19.30 con oltre 70 figuranti, fino all’altezza dell’area ex Porrà, in via Monsignor Virgilio. Qui si svolgeranno i riti delle ultime cinque stazioni, compresa la collocazione di Gesù nel sepolcro. Quella odierna sarà la settima edizione promossa dalla parrocchia di Monte Attu.

L’iniziativa nasce nel gennaio 2016, grazie a un gruppo di famiglie e giovani del quartiere. Un progetto nato con pochi mezzi ma con grande entusiasmo, sostenuto fin dall’inizio dal parroco dell’epoca don Mariano Solinas, con l’obiettivo di far rivivere le ultime ore della vita di Gesù così come narrate nei Vangeli, rendendo attuale e presente nella quotidianità un evento centrale per la fede cristiana. Negli anni si è costituita un’équipe parrocchiale che cura ogni aspetto dell’organizzazione: dalla scrittura del copione alla realizzazione di costumi e scenografie, dalla gestione dell’audio e delle luci fino alla preparazione spirituale dei partecipanti. (ro. se.)

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