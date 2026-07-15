Nuovo slargo, tanta gente per l’omaggio a Franco Murgia 

Nuoro ha un nuovo luogo per ricordare chi ha vissuto appieno la sua vita per e con gli altri. Ieri sera, lo slargo vicino a piazza dei Caduti del Lavoro, è stato intitolato a Franco Murgia, imprenditore sociale scomparso il 12 novembre 2019.

Erano presenti il sindaco Emiliano Fenu, la prefetta Alessandra Nigro, Gabriella Boeddu per la Provincia, il comandante provinciale dei carabinieri Gennaro Cassese, quello della Guardia di finanza Giancarlo Sulsenti, dei vigili del fuoco Salvatore Corrao e della polizia locale Massimiliano Zurru, suor Pierina Careddu della Caritas, il parroco don Mario Mula, la Pallacanestro Nuoro con Giuseppe Goddi, il presidente Isre Leonardo Moro e tanti parenti e amici che hanno portato testimonianze: «Franco ha vissuto pienamente la sua vita, ha lasciato un segno indelebile affinché nessuno si sentisse più solo. Per la città era un punto di riferimento».

Nato a Nuoro il 31 marzo 1963, Franco Murgia nel 1984 fondò la Polisportiva San Giuseppe e, con Fabio Rosas, l'ADI per il trasporto dei malati a Lourdes e la cooperativa Progetto Uomo, dal quale nacquero Milleforme, Il Mosaico e Lavoro-Impresa, oltre al Consorzio Il Solco, di cui Murgia fu vicepresidente per vent’anni. Fu vicepresidente di Confcooperative per 25 anni. L’intitolazione è stata voluta dalla famiglia Rosas e dalla moglie Maria Antonietta Mula. «Da oggi la nostra città si arricchisce di un esempio davvero positivo - ha detto Fabio Rosas -. Dobbiamo essere orgogliosi custodi dell’eredità di Franco e farne patrimonio morale per le generazioni a venire». Marco Rosas ha aggiunto: «Oggi è una giornata bellissima perché il nome di un grande uomo viene scolpito, in eterno, nella nostra città. Franco meritava questa intitolazione: dedicò tutta la sua esistenza al beneficio dei meno fortunati».

La prefetta Nigro ha detto: «Dietro a una richiesta del genere c’è una persona che merita. Questa piazza oggi si intitola Franco Murgia anche per il sostegno di chi ha sottoscritto l’iniziativa con centinaia e centinaia di firme».

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