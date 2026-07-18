Nuovo parcheggio, è polemica per gli alberi tagliati 

Proseguono tra le polemiche i lavori per la realizzazione di un’area parcheggi di fronte al Lido Mediterraneo al Poetto. Ruspe e operai sono in azione per preparare lo spazio che accoglierà un centinaio di parcheggi e che dovrebbe essere disponibile dai primi di agosto. L’area era già prevista nel lotto di interventi di riqualificazione del lungomare ma si è deciso di anticipare i tempi in modo da realizzare spazi per la sosta in un Poetto che vive la cronica carenza di parcheggi.

Una boccata di ossigeno quindi per chi vorrà parcheggiare vicino al mare ma un intervento che va avanti non senza polemiche. Per realizzare lo spazio gli operai hanno infatti tagliato alcuni alberi . «Sacrosanto realizzare parcheggi dal momento che non ce ne sono», dicono i frequentatori della spiaggia, «ma non è possibile che si debbano sacrificare gli alberi in un periodo come questo quando solo gli alberi ci possono salvare da questo caldo infernale». Intanto resta aperto in attesa dei lavori previsti a settembre, lo sterrato davanti a La Marinella dove trovano spazio decine di auto. Dallo scorso giugno sono entrati in vigore anche i parcheggi a pagamento, che sono circa 420 distribuiti tra il Poetto e il litorale.

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