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Lunamatrona.
23 marzo 2026 alle 00:39

Nuovo murale dedicato a una poetessa 

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In Marmilla, in queste settimane, alcuni comuni abbelliscono i muri con l’arte pittorica: ricordi impressi nell’intonaco che assumono la forma di una macchina del tempo. Iniziative che puntano a valorizzare la memoria storica e culturale del territorio.

A Lunamatrona , l’artista collinese Gisella Mura sta per concludere un dipinto nella piazza Regina Elena, utilizzando come supporto la fontanella in biancone di Orosei, oggi in disuso. Raffigurerà una figura storica importante: la poetessa estemporanea Potenzia Cappai, vissuta nell’Ottocento, accompagnata, al suo fianco, da una sua celebre poesia che comincia con: “Nara fémina bona: custa est Lunamatrona? - Nara fémina giusta: Lunamatrona est custa?”.

Soddisfatto il vicesindaco di Lunamatrona, Emanuele Murru: «Abbiamo cercato di abbellire la piazza, cercando allo stesso tempo di valorizzare la nostra storica poetessa. Penso che molti giovani di Lunamatrona non sappiano neppure chi sia e questo murale potrà anche tracciare le nostre origini».

A Pauli Arbarei , in via Satta, la stessa Gisella Mura sta portando a termine un murale di 16 metri, che racconta il paese di un tempo, con scorci del periodo in cui il fiume attraversava l’abitato, scandendo la vita dei suoi abitanti tra ritmi lenti, abiti tradizionali e lavori del passato. (g. g. s.)

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