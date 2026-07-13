Nuovo circuito a Madrid, Hamilton è perplesso  

MADRID. «Hamilton si è lamentato delle compressioni e io gli ho detto che la soluzione migliore per non sentirle era andare un pochino più piano, che non succedeva niente». Con una battuta, il direttore generale del nuovo circuito di Formula 1 di Madrid, Luis Garcia Abad, ha raccontato le impressioni del sette volte campione del mondo, dopo il primo test della Ferrari sul tracciato che tra due mesi ospiterà il campionato del mondo.

In attesa del Gp del Belgio di domenica, sono stati i piloti di Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, a inaugurare il circuito cittadino di “Madring”, di 5,4 km.

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