Nuovo asfalto in via Alghero e strisce rialzate in via Mandrolisai  

Nuovo asfalto e segnaletica rifatta in via Alghero e ulteriori interventi in programma nell’immediato. Proseguono, come fa sapere il sindaco Massimo Zedda, in tutti i quartieri della città i lavori di rifacimento del manto stradale. «In via Alghero abbiamo appena concluso gli interventi», scrive nel proprio profilo Facebook il primo cittadino.

E a breve ci saranno ulteriori lavori. Queste le strade interessate: via Balilla, via Su Planu e parcheggio di via Montecassino a Pirri, via Cornalias fino alla traversa di via Is Mirrionis, via dei Partigiani, via XX Settembre e via dei Donoratico.

Non solo asfalto e segnaletica. «Sono iniziati anche gli interventi per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati. Stiamo intervenendo in via Mandrolisai, nel quartiere di San Michele, per una maggiore sicurezza stradale e per rendere più sicuro e visibile il passaggio dei pedoni in un’area particolarmente trafficata».

Altri progetti in cantiere: «Stiamo per indire la gara per i lavori del secondo lotto di viale Trieste, mentre è in fase di approvazione il progetto esecutivo per la riqualificazione del viale Sant’Avendrace», ricorda Zedda.

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