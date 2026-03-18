Nuovi servizi turistici nel lago Mulargia 

Al via la prima fase dei lavori per dare nuova vita ad alcune delle aree più amate del territorio di Siurgus Donigala. Con un investimento di 350 mila euro verranno realizzati gli interventi nel lago Mulargia e nel Bosco comunale di Cavanatzu. Le opere renderanno più accogliente la zona per chi pratica attività come canottaggio e kayak: sarà sistemata la struttura che ospita le canoe e verrà realizzata una piattaforma galleggiante per facilitare le uscite sull’acqua. A Cavanatzu verranno riqualificati i sentieri e le aree di sosta attrezzate con panchine e tavoli da picnic. Nuovi spazi per passeggiate a piedi o in bici, un’area parcheggio sistemata e servizi migliori per i visitatori sono tra gli interventi previsti. «Questi lavori sono un passo importante per far conoscere la ricchezza naturale e culturale del nostro paese», dichiara il sindaco Antonello Perra, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale per «valorizzare le risorse locali e far crescere il turismo sostenibile » . I due progetti si aggiungono ad altri già realizzati grazie ai fondi del Gal, che hanno permesso di rinnovare spazi pubblici come la Sala polivalente e la Casa di Tzia Leduina. Tra le novità anche nuovi pannelli informativi davanti ai principali siti archeologici e storici con immagini, testi e Qr code per approfondire le storie dei luoghi, con versioni in Braille per le persone ipovedenti. (sev. sir.)

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