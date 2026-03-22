Nuovi sentieri per scoprire l’Ortobene 

Una nuova sentieristica per tutelare e rispettare il Monte Ortobene. Con l'arrivo della primavera, gli operatori segnalano un aumento delle presenze e guardano con fiducia alla stagione estiva, anche se per ora restano alcune criticità e sono in corso lavori per migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'oasi.

L'incontro

Nei giorni scorsi, si è svolto un incontro formale tra i residenti, gli operatori e il Comune per condividere una visione sul da farsi e sui problemi. Si è trattato di un confronto senza atti deliberativi, ma utile a fare il punto anche sui problemi rilevanti del sistema fognario e dei servizi igienici.

Questioni che, lo scorso anno e nelle estati precedenti, hanno causato disagi e comportato costi significativi a carico degli operatori. Alcuni di loro, infatti, per la prima volta, in inverno, hanno dovuto aprire e chiudere "a singhiozzo" per poter tenere in piedi le attività, martoriate dai mesi estivi. Nel frattempo procedono e sono in stato avanzato anche i lavori alla chiesetta del Monte, già apprezzati da chi frequenta la zona e finalizzati a migliorare l'accessibilità, con ricadute positive anche per il turismo e gli operatori.

Intanto, l'assessore all'Ambiente e al Monte Ortobene Marco Canu anticipa il passo avanti: «Miriamo a una sentieristica per tutelare la flora e la fauna del bosco, il progetto è in fase di definizione e rappresenterà uno spartiacque perché servirà a disciplinare l'accesso al Monte da parte di cittadini, operatori e turisti. Dovrà dunque essere rispettata la rete ufficiale dei percorsi, nell'ottica di garantire fruizione e tutela per tutti».

Gli obiettivi

L'obiettivo è quello di rendere l'area più accessibile, e al contempo preservarne il patrimonio boschivo e ambientale. In questa direzione si inserirà anche il coinvolgimento degli enti competenti, come il corpo forestale e Forestas. In parallelo: «È in corso la progettazione del sistema fognario di Sedda Ortai - aggiunge Canu - e stiamo valutando la sostituzione degli attuali servizi igienici del Monte con strutture più moderne ed efficienti, per offrire un'immagine più adeguata e funzionale dell'area». Sul fronte dell'attrattività, l'amministrazione comunale mira a incrementare le presenze tutto l'anno. «L'impegno è quello di promuovere attività capaci di richiamare visitatori», sottolinea Canu.

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