Nuovi parchi giochi nel centro urbano 

Parchetti e nuove aree per socializzare nel centro urbano di Villaputzu. L’ultima sta prendendo forma in piazza Galileo Galilei (più conosciuta come “Piazza Rossa”) ed è stata pensata per i bambini e per le famiglie. E poi, sempre nelle adiacenze della Piazza Rossa, un’area attrezzata per i cani. «Si tratta di un bel progetto di riqualificazione degli spazi pubblici urbani e delle piazze – ha sottolineato il sindaco Sandro Porcu - che renderà più bello e accogliente il paese».

Realizzata la nuova area cani, sistemate le aree verdi con il posizionamento del manto erboso dei nuovi giochi e dei tavoli da pic-nic. «I lavori - ha aggiunto Porcu - sono quasi terminati. Un grazie ai progettisti, alla ditta incaricata e agli operai dei cantieri Lavoras». Nuovi giochi saranno installati anche nel parchetto in Piazza Leonardo Da Vinci, di fronte al municipio. (g. a.)

