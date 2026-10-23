Nuovi lavori per il lastricato in via Umberto 

Altri cento metri di granito in via Umberto a Villasimius per proseguire con il lavoro avviato lo scorso anno. Il cantiere partirà il 3 novembre e dunque, come comunicato dal Comune, la circolazione sarà vietata «nel tratto compreso tra la fine dell’attuale lastricato e il numero civico 59». L’intervento va a completare le opere da 800mila euro che hanno già consentito di ampliare il fondo stradale nelle vie sulle quali in estate viene istituita l’isola pedonale. L’obiettivo è trasformare il centro in un salotto «per incentivare la frequentazione e la permanenza dei turisti all’interno del centro ed ottenere dei benefici anche economici», ha spiegato il sindaco Gianluca Dessì.

Il primo intervento è stato ultimato prima della stagione estiva, il secondo dovrebbe protrarsi sino a metà dicembre. «Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del centro storico finalizzato a migliorare la qualità degli spazi pubblici, la funzionalità delle infrastrutture e il decoro urbano a beneficio dell’intera comunità», ha aggiunto il primo cittadino. Assieme al lastricato che (risorse permettendo) potrebbe interessare anche un altro tratto di via Del Mare, è previsto il rifacimento dei sottoservizi. «Ringraziamo i cittadini e gli operatori economici per la comprensione e la collaborazione», ha concluso Dessì, «i temporanei disagi saranno compensati dai benefici che queste opere porteranno al paese».