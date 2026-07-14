Nuovi corsi per frenare la fuga degli studenti 

Cinque nuovi corsi di laurea, 103 complessivi e oltre 27mila studenti iscritti. L’Università apre ufficialmente le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027 rafforzando l’offerta formativa e rilanciando il progetto di ateneo diffuso, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e contrastare la fuga dei giovani dall’Isola.Quattro lauree magistrali e una triennale si aggiungono ai percorsi già esistenti. Un traguardo che rappresenta una crescita del 25 per cento rispetto agli 81 corsi attivi nell’anno accademico 2021-2022. Tra le novità: Diritto dello sviluppo sostenibile e dell’innovazione, Ingegneria gestionale, Tossicologia ambientale e forense e la laurea triennale in Economia aziendale a distanza, interamente online.

L’offerta

«Continuiamo a rivedere e aggiornare i percorsi di studio per renderli sempre più vicini alle esigenze del territorio e del mondo del lavoro», spiega il rettore Francesco Mola. «Negli ultimi anni siamo riusciti ad ampliare l’offerta magistrale, evitando che molti studenti fossero costretti a lasciare la Sardegna per completare il percorso universitario». La crescita passa anche attraverso il progetto di università diffusa, con il rafforzamento delle sedi decentrate. A Nuoro torna il corso di laurea in Servizio sociale, a Olbia dopo il successo della triennale in Ingegneria navale partirà anche la magistrale, mentre a Oristano prosegue il potenziamento dei percorsi dedicati alle biotecnologie marine e alla sostenibilità. «La strategia dell’Ateneo è quella di venire incontro alle esigenze delle persone e dei territori», sottolinea il prorettore alla Didattica, Ignazio Efisio Putzu. «Non ci limitiamo ad attivare nuovi corsi, ma continuiamo anche ad aggiornare quelli esistenti per essere più coerenti con le richieste del mondo del lavoro».

Spopolamento

Dietro questa scelta c’è la volontà di contrastare il calo demografico e lo spopolamento che interessano la Sardegna. «Ogni anno diminuisce il numero dei diplomati e molti giovani scelgono di studiare fuori dall’Isola», osserva Mola. «Investire nelle sedi universitarie del territorio significa offrire nuove opportunità e provare a frenare questo fenomeno». L’Università ha tagliato il traguardo dei 27mila iscritti e registra una crescita delle immatricolazioni nonostante la diminuzione della popolazione studentesca e l’aumento dell’offerta delle università telematiche. «Considerando che il dato nazionale è in controtendenza questo ci inorgoglisce», commenta il rettore.

Medicina

Grazie al finanziamento della Regione è stato ampliato anche il servizio di Counseling psicologico, che passa da 3 a 7 professionisti.Crescono anche i posti disponibili per i corsi di area medica. Saranno a disposizione 304 posti per Medicina e Chirurgia, 26 per Odontoiatria e 98 per Medicina in lingua inglese: due anni fa erano 200 complessivi. Gli studenti potranno prepararsi al semestre filtro utilizzando la piattaforma del Cisia, che metterà a disposizione simulazioni, materiali didattici e strumenti di orientamento. Sempre più forte anche la dimensione internazionale. L’offerta comprende oggi 16 corsi Double Degree (doppia laurea con valore in un altro Stato), quattro corsi interamente in lingua inglese e una rete di oltre 600 studenti Erasmus nel capoluogo. A questi si aggiungono 565 studenti internazionali immatricolati. «Siamo un Ateneo sempre più attrattivo anche per chi arriva dall’estero», spiega la dirigente Giuseppa Locci. «Accanto ai programmi Erasmus tradizionali continuiamo a investire nelle esperienze di mobilità internazionale e nei percorsi che permettono ai nostri studenti di acquisire competenze sempre più richieste in un contesto globale».Le immatricolazioni sono già aperte e resteranno attive fino al 30 settembre.

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