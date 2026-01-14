VaiOnline
Gonnosfanadiga.
15 gennaio 2026 alle 00:34

Nuove luci e giochi in arrivo nel parchetto San Vincenzo 

Al via i lavori nel parchetto San Vincenzo, a Gonnosfanadiga. Sono diversi gli interventi di riqualificazione previsti per il parchetto comunale più volte finito al centro di atti vandalici la scorsa estate in seguito ai quali erano stati danneggiati giochi e strutture, rendendo l’area inutilizzabile.

L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire per restituire lo spazio alla comunità, in particolare ai più piccoli. I lavori prevedono il rifacimento dell’impianto elettrico e dell’illuminazione, oltre all’acquisto di nuovi giochi che saranno montati nelle prossime settimane. «L’obiettivo è quello di creare nuovamente un luogo sicuro e accogliente, dove i bambini possano giocare e le famiglie sostare serenamente», dice il sindaco Andrea Floris. Le risorse, pari a 40mila euro, provengono dall’avanzo di amministrazione e sono state destinate alla sistemazione del parchetto con l’ultima variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale.
«Rimettiamo tutti i giochi e i fari di illuminazione per evitare che il parchetto resti al buio. Dopo quello che i vandali hanno fatto l’estate scorsa, stiamo ridando dignità, lustro e vita a un’area per bambini – continua Floris –. Questa volta studieremo una formula per assicurare la custodia del bene che sarà dato in custodia: sarà punita ogni attività vandalica. L’auspicio è quello di poter inaugurare al più presto il parchetto rinnovato, restituendo alla cittadinanza un angolo di socialità e gioco tanto atteso». ( jo. ce. )

