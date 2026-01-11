VaiOnline
San Gavino.
12 gennaio 2026 alle 00:15

Nuove indagini diagnostiche nel reparto di cardiologia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La cardiologia dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale si dimostra sempre di più all’avanguardia. Così è stato pubblicato nella rivista “European Journal of Clinical Investigation” lo studio “Crusaders” ideato proprio dai medici del repartodel Medio Campidano per rendere più sicura e rapida la gestione dei pazienti sottoposti a impianto di pacemaker e defibrillatore. «Ancora oggi i pazienti sottoposti a impianto di pacemaker e defibrillatori transvenosi - spiega il dottor Gianfranco Delogu - devono effettuare, secondo le indicazioni delle Linee Guida Internazionali, la radiografia toracica post-procedura, eseguita nella struttura di radiologia dopo 24-36 ore dall’impianto. il lavoro pubblicato, che ci vede centro promotore e ideatore, ha validato l’uso dell’ecografia toracica al letto del paziente come valida alternativa, sicura e specifica».

«La nostra idea – spiega Roberto Floris, autore dello studio - è stata quella di utilizzare una metodica l’ecografia toracica e applicarla ai pazienti sottoposti a impianto di pacemaker o defibrillatore, per evitare la radiografia toracica e favorire la diagnosi precoce delle principali complicanze quale lo pneumotorace. Così si elimina il rischio delle radiazioni ionizzanti e si può effettuare l’esame in qualsiasi momento al letto del paziente».

Lo studio ha visto coinvolti, oltre la cardiologia di San Gavino Monreale, anche l’Università delle Marche e quella del Piemonte Orientale: 397 pazienti sono stati avviati sia a radiografia sia a ecografia toracica post-chirurgica. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 