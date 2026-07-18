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19 luglio 2026 alle 00:35

Nuova spinta al commercio di prossimità 

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Rilanciare il commercio di prossimità e rendere Cagliari ancora più attrattiva per cittadini e turisti. È questo l’obiettivo della mozione presentata in Consiglio comunale dalla vicepresidente dell’assemblea Marzia Cilloccu (Orizzonte Comune, Gruppo Misto), che propone di ripensare un progetto integrato finalizzato alla «valorizzazione del commercio di prossimità, dell’artigianato artistico e dell’attrattività turistica della città». Il testo arriva dopo il confronto nella commissione Turismo e Cultura. Tra le proposte figura il rilancio di un modello ispirato alle “Notti colorate”, con aperture serali dei negozi accompagnate da iniziative culturali, artistiche ed enogastronomiche, coinvolgendo associazioni di categoria, Centri commerciali naturali, operatori culturali, musei, teatri e artigiani. La mozione prende le mosse anche dai dati del Centro Studi Confcommercio Sud Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, che registrano nel 2025 una diminuzione di 470 negozi al dettaglio rispetto al 2011, pari a un calo del 14,4%. Tra le richieste rivolte a sindaco e giunta inoltre il potenziamento della comunicazione del progetto, il rafforzamento del servizio Ctm nelle serate dedicate alle aperture straordinarie e l’attivazione dell’Assemblea delle Attività Produttive per coordinare le politiche comunali a sostegno di commercio, turismo e cultura.

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