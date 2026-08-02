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03 agosto 2026 alle 00:28

Nuova segnaletica, via Fiume è più sicura 

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Dopo l’asfalto arriva finalmente anche la nuova segnaletica all’incrocio fra via Fiume e via San Benedetto, dove da tempo si lamentavano i rischi nella viabilità, sia per gli automobilisti che per i pedoni.Il caso era finito anche in Consiglio comunale, con l’interrogazione presentata dalla consigliera comunale di FdI Laura Franca Cavagnoli.

«Il rifacimento delle strade era un intervento opportuno e necessario, ma non si può lasciare il lavoro a metà per mesi», faceva notare la consigliera dell’opposizione. «La totale assenza di segnaletica sta creando pesanti disagi al traffico e, cosa ben più grave, rappresenta un pericolo costante e quotidiano per l’incolumità pubblica. Pedoni e automobilisti sono esposti ogni giorno al rischio di gravi incidenti». Stessa segnalazione fatta, sempre in Consiglio, dal collega di gruppo politico Marco Porcu. Problema risolto: la segnaletica è stata realizzata in notturna - come richiesto dal Comune per limitare disagi nella viabilità ed evitate agli stessi operai di lavorare sotto il sole - con la supervisione della Polizia locale.

Intanto prosegue il piano dei nuovi asfalti in città, nel centro urbano così come nel litorale. Il quinto lotto di riqualificazione delle arterie cittadine è in corso: negli ultimi cinque anni - ricordano dal Municipio - sono stati asfaltati oltre 60 chilometri di strade e investiti 12 milioni circa del bilancio comunale. «Un lavoro costante, che proseguirà anche negli anni a venire con ulteriori vie da risanare e fondi da investire, per riportare la città a una condizione di normalità e di sicurezza».

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