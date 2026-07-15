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San Gavino.
16 luglio 2026 alle 00:35

Nuova primaria di Oncologia, l’ospedale si riorganizza 

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Parte dalla nomina di Giulia Gramignano a primaria della struttura complessa di Oncologia all’ospedale di San Gavino, dopo una procedura di selezione, il piano di riorganizzazione della dirigenza medica e del territorio. Per il direttore generale dell’Asl, Joseph Polimeni, la nomina segna un cambio di passo decisivo: «Si supera la fase della reggenza temporanea dell’Oncologia, un pilastro fondamentale dell’ospedale e dell’intero dipartimento di Area medica».

Sono oltre cinquecento i nuovi pazienti oncologici presi in carico in media ogni anno. Diecimila gli accessi e le prestazioni nel solo 2025 all’ospedale di san Gavino. L’anno scorso si è raggiunta la quota del 40 per cento di mobilità attiva da altre Asl in regime di day hospital. Inoltre, è del 70 per cento la quota di visite di controllo (follow-up e prime visite) trasferita con successo dall’ospedale al territorio, grazie al progetto di territorializzazione avviato tra il 2018 e il 2024.

«Oggi l’oncologia – aggiunge il il dg dell’Asl, Polimeni - nel suo scenario non è più solamente chemioterapia, radioterapia o chirurgia. Ci sono tantissime altre procedure innovative, come l’immunoterapia e la target therapy. Andremo sempre di più incontro a una medicina personalizzata sul paziente».

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