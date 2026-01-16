VaiOnline
San Sperate.
17 gennaio 2026 alle 00:24

Nuova condanna per Igor Sollai 

Un anno e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale su una minore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Era stato sorpreso dai carabinieri con una minore nella camera da letto della casa di San Sperate che divideva con Francesca Deidda sino al 10 maggio 2024, quando l’ha uccisa con una serie di martellate alla testa. Ora, dopo la condanna inflitta in primo grado dalla Corte d’assise di Cagliari per l’omicidio della moglie, l’autotrasportatore Igor Sollai è stato anche condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale sulla ragazzina. La giudice Elisabetta Patrito ha riconosciuto all’imputato il fatto di minore gravità, visto che ci sarebbero stati esclusivamente dei baci e dei palpeggiamenti e che, il giorno del blitz dei carabinieri, gli investigatori stavano seguendo in diretta quello che succedeva nell’abitazione grazie alle microspie piazzate nell’indagine per omicidio.

La vicenda

L’adolescente, all’epoca dei fatti di appena 15 anni, era figli di amici di famiglia ed è stata trovata dai militari seduta sul letto matrimoniale. A dare l’ordine di intervenire era stato il pubblico ministero Marco Cocco, titolare del fascicolo sull’omicidio della 42enne di San Sperate, non appena i carabinieri gli avevano detto che, dalle microspie piazzate sull’auto, emergeva che l’indagato stava dirigendosi verso casa con la ragazzina. Il pm in un primo momento aveva contestato il tentativo, ma dopo l’incidente probatorio – quando la 15enne ha rivelato che c’erano stati baci e palpeggiamenti – ha incriminato Sollai per violenza sessuale.

Il processo

Difeso dall’avvocato Carlo Demurtas, l’autotrasportatore è comparso ieri davanti alla giudice Patrito che l’ha condannato a un anno e 4 mesi di carcere, ma riconoscendogli il fatto di minore gravità (così come chiesto dalla difesa). Alla famiglia della ragazzina, costituita parte civile con l’avvocato Fabrizio Bellisai, sono stati riconosciuti 10mila euro di provvisionale come anticipo sul risarcimento.

L’omicidio

Igor Sollai dovrà comparire il 20 marzo davanti alla Corte d’assise d’appello di Cagliari dopo aver presentato ricorso contro la condanna al carcere a vita per omicidio pluriaggravato della moglie. La difesa contesta la premeditazione, ritenendo che il 43enne abbia ucciso Francesca Deidda dopo un litigio e non pianificando il delitto. I resrti della donna furono trovati nascosti in un borsone da palestra, due mesi dopo il femminicidio nei boschi tra Sinnai e San Vito.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 