Nuorese nel caos: pioggia di dimissioni 

L’estate è iniziata sotto il peggiore auspicio per la Nuorese. Sembrano essere storia le dimissioni rassegnate al presidente Gianni Pittorra dai dirigenti Francesco Sanna, Antonio Mingioni, Giuseppe Dedola e Antonello Calvia per insanabili divergenze. E si attende l’ufficilità per la defezione di Emanuela Priori, che da tempo avrebbe dichiarato di voler lasciare il progetto.

A questo punto la situazione si presenta ambigua e ricca di contraddizioni. «In Comune non è ancora pervenuto alcun documento progettuale», dichiara l’assessora Natascia Demurtas. Non è dato sapere perché il presidente non abbia ancora presentato le carte per la richiesta di affidamento del Frogheri che, a suo dire, era questione dirimente per il prosieguo del suo mandato.

Contemporaneamente si complica l’ambito squisitamente sportivo. Claudio Bonomi lascerà Nuoro e pare essere in trattative con il Budoni: la guida tecnica sarà affidata a Francesco Cattide, fresco vincitore del torno regionale Under 18. La rosa dei giocatori superstiti è molto risicata. Ieri sono scaduti i contratti e sarebbero pronti per il cambio di casacca Cadau e Dessolis vicini al Taloro, Cossu e Manca in trattative con l’Atletico Uri; Puddu, Piredda, Carraro, Caggiu, Catte, Aru e Ruggiu stanno vagliando diverse opzioni. In queste condizioni appare ancora più pesante il comunicato degli ultras che la settimana scorsa chiedevano a gran voce garanzie sul prossimo campionato e chiarezza sulla situazione societaria.

Le parole spese nei giorni scorsi dal presidente Pittorra sono state clamorosamente smentite dagli eventi più recenti e il malcontento tra i tifosi è dilagante. Sul fronte contratti e rimborsi nulla si è mosso, quindi è concreta la possibilità che la Nuorese riceva a partire da oggi l’invito bonario al saldo di quanto dovuto e, trascorsi 15 giorni senza esito, il rischio è una pioggia di vertenze da parte dei tesserati che non hanno ricevuto i compensi negli ultimi mesi. La preoccupazione è tantissima e serpeggia in città e sui social.

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