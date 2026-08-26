Nonnina al traguardo dei 101 anni Festa ad Arzana per Emilia Boi Albai  

Davanti alla videocamera dello smartphone, Emilia Boi Albai ha dispensato baci volati in rete. Ieri, giorno del suo 101esimo compleanno, la storica cuoca delle scuole elementari di Elini ha raccolto baci e abbracci di amici e parenti, oltre alle carezze degli altri ospiti di Casa Pirarba, la struttura di Arzana dove alloggia. Fra le visite quelle di sindaco e vice di Elini, Vitale Pili e Romina Pili. Per la nonnina tanti doni, fra cui “pani pintau” e biscotti portati da una cugina di Elini. «Una bella emozione festeggiare soprattutto i compleanni dei centenari», ha detto Flavio Piras, direttore della struttura che ha organizzato la festa. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA