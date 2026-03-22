Non basta Mendy La Primavera ko 

Cagliari 1
Fiorentina 2
Cagliari (4-3-1-2) : Kehayov, Raterink (1’ st Marini), Cogoni, Franke, Grandu, Malfitano (39’ st Costa), Russo (17’ st Roguski), Tronci, Sulev (17’ st Sugamele), Trepy (17’ st Cardu), Mendy. In panchina Sarno, Hamdaoua, Prettenhoffer, Pibiri, Goryanov, Mawassa. All. Gallego.
Fiorentina (4-3-2-1) : Fei, Sturli, Kospo, Sadotti, Trapani, Keita, Montenegro, Deli (33’ st Bonanno), Puzzoli (33’ st Jallow), Atzeni (17’ st Conti), Braschi. In panchina Dolfi, Mazzi, Turnone, Kone, Perrotti, Mazzeo. All. Galloppa.
Arbitro : Vailati di Crema.
Reti : nel pt 40’ Montenegro, nel st 20’ Braschi, 41’ Mendy.
Ad Asseminello la Primavera della Fiorentina batte quella del Cagliari per 2-1 grazie ai gol di Montenegro e Braschi. Inutile la rete di Mendy nel finale. (m.re.)
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