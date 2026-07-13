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Selargius.
14 luglio 2026 alle 00:17

No Tyrrhenian link, domani nuovo sit-in 

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I No Tyrrhenian link di Selargius tornano alla carica contro il progetto del doppio cavo elettrico che si sta realizzando in campagna. Tema al centro dell’assemblea popolare organizzata per domani alle 18 davanti al Comune. «Si discuterà dell’assalto speculativo ai danni della Sardegna e in particolare dei progetti che gravano sull’agro di Selargius, che rappresentano un pericolo per l’ambiente e la salute pubblica», spiega l’attivista Rita Corda. «L’incendio devastante dei giorni scorsi ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica una realtà di cui non si conoscono tutti i risvolti e su cui la comunità deve essere informata e partecipe». Oltre a quello di Terna, ci sono altri progetti concentrati a Selargius. «Interventi che renderanno la nostra campagna una grande area industriale militarizzata, nel silenzio più totale delle istituzioni e con l’assoluta mancanza di informazione alla cittadinanza», dice.

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