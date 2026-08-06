«No bomboniere: per le nozze d’oro un lettino all’ospedale» 

Cinquant’anni di matrimonio e il pensiero rivolto ad aiutare gli altri. Così l’amore dei coniugi Teresina Porcu e Francesco Caria, di Villanovafranca, è diventato una cura per i pazienti: hanno donato un nuovo lettino alla Cardiologia e Unità di terapia intensiva coronarica dell’ospedale di San Gavino.

Teresina e Francesco hanno scelto di celebrare le nozze d’oro con un gesto di straordinaria generosità, rinunciando alle tradizionali bomboniere e devolvendo l’importo a una raccolta di fondi destinata al reparto di Cardiologia. L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo tra gli invitati, che hanno aderito con convinzione, consentendo così di raccogliere una somma ancora più significativa. Grazie a questa donazione, la Cardiologia ha potuto acquisire un lettino ergonomico per ecocardiografo, progettato per garantire un maggiore comfort ai pazienti durante l’esecuzione degli esami ecocardiografici e, allo stesso tempo, rendendo l’attività diagnostica ancora più efficiente.

«Questo gesto dimostra come un momento di festa personale possa trasformarsi in un’importante occasione di solidarietà e di sostegno alla sanità pubblica», sottolinea Maria Valeria Demontis, direttrice della struttura complessa di Cardiologia e Utic. La sensibilità dimostrata dai coniugi e da tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta di fondi è un esempio concreto di cittadinanza attiva e vicinanza al nostro ospedale. La Cardiologia, e in particolare la dottoressa Margherita Casula che ha fatto da tramite, ringrazia i donatori e tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, che rappresenta un prezioso supporto per il continuo miglioramento delle dotazioni tecnologiche e della qualità dell’assistenza offerta ai pazienti».

Soddisfatto il direttore generale dell’Asl Medio Campidano, Joseph Polimeni: «L’Asl rivolge ai coniugi i più affettuosi auguri per le nozze d’oro e ringrazia profondamente per questo atto di grande nobiltà d’animo. Il loro gesto rappresenta una testimonianza tangibile del profondo legame di fiducia che unisce la comunità locale al proprio ospedale. È la dimostrazione di come l’alleanza e la sinergia tra cittadini e sanità pubblica possano fare la differenza, offrendo un contributo concreto e prezioso al lavoro quotidiano dei nostri professionisti».

Nel reparto di Cardiologia e in tutto l’ospedale l’attenzione al benessere del paziente rappresenta un elemento fondamentale della qualità delle cure. Un’attrezzatura moderna e funzionale consente di eseguire gli esami in condizioni ottimali, favorendo una migliore esperienza per il paziente e una maggiore precisione operativa per il personale sanitario.

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