«No al passaggio di Tossilo al Cip» 

Quale futuro per l’area industriale di Tossilo? Si è concluso ieri il commissariamento del consorzio industriale, durato 18 anni. Il futuro è tutto da costruire. Per questo è in corso un intenso dibattito a Macomer con incontri e prese di posizione anche della Regione. Emerge che il Marghine si oppone al passaggio di Tossilo al Consorzio industriale provinciale di Nuoro.

«Non chiediamo di prolungare l’incertezza. Chiediamo che la fine del commissariamento coincida finalmente con l’inizio di una nuova fase per Tossilo e per l’intero centro Sardegna». Lo sostengono Avs e il consigliere regionale Diego Loi. «Questa scadenza può rappresentare non solo la chiusura di una lunga fase straordinaria, ma soprattutto l’occasione per imprimere la svolta che il centro Sardegna attende da decenni: una gestione più vicina alle comunità, capace di coniugare sicurezza ambientale, tutela della salute, sviluppo economico e autonomia territoriale».

L’obiettivo è scongiurare l’accorpamento automatico al Consorzio provinciale. Per Avs serve una nuova fase commissariale breve, con obiettivi definiti e tempi certi, per costruire la nuova governance e traghettare il territorio verso una gestione autonoma.

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