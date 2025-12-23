Nizzi: «Merito dieci e lode» 

Politicamente non ha nemici, dei ritardi nei tagli del nastro delle opere in cantiere non si ritiene responsabile e, seppure qualcosa l'avrebbe voluta fare meglio, il voto del quarto anno del suo quarto mandato è 10 cum laude. Nella consueta conferenza stampa di fine anno, il sindaco, Settimo Nizzi, tira le somme del suo operato e si dà tempo fino a fine legislatura per rendicontare la città di quanto fatto dalla sua Giunta. «Per l'impegno, un amministratore come me merita 10 e lode» ha detto Nizzi, autovalutando le sue performance.

I dispiaceri

Non nasconde, però, il rammarico per i risultati attesi e non raggiunti: «Abbiamo lavorato tantissimo e rifarei tutto quello che ho fatto anche se i risultati sperati non sono arrivati tutti». A partire da quelli auspicati per il piano di mitigazione del rischio idrogeologico per finire con quelli da conseguire per sistemare Piazza mercato. «Per Natale avrei voluto regalare alla comunità il parere positivo della Valutazione di impatto ambientale al piano per mettere in sicurezza la città e un progetto che sognavo da tempo, invece ritenuto irrealizzabile dalla Soprintendenza», ha continuato il primo cittadino. Sfumata l'idea di trasformare il quinto piano dello storico palazzo comunale in una sala bellavista per i cittadini, tra le cose che avrebbe voluto fare diversamente c'è Piazza Mercato. «Progettata quando ero sindaco, (nei primi anni Duemila, ndr), tra lavori avviati e contenziosi con le imprese, oggi ci troviamo con una grande incompiuta e decisioni drastiche da prendere dopo la definizione del progetto per cui abbiamo già affidato l'incarico», ha aggiunto Nizzi, confessando che le attuali condizioni della piazza nel cuore della città sono “il suo più grande dispiacere”.

Le soddisfazioni

La sua più grande soddisfazione per quest'anno, invece, è stata l'inizio dei lavori del maxi palazzetto dello sport nel quartiere Sa Minda Noa e ricorda gli interventi in avanzata fase di realizzazione per il rifacimento delle strutture sportive nel parco urbano Fausto Noce. Nella lista delle cose fatte, la costruzione di nuove scuole e i finanziamenti portati a casa per la realizzazione del primo lotto del Polo scolastico destinato a ospitare le scuole superiori. Per i progetti in programma e “che gli olbiesi si aspettano”, Nizzi si riserva di completarli «negli ultimi diciotto mesi che restano alla fine della legislatura».

Il futuro

E per il dopo Nizzi, il sindaco ha già in mente il nome del suo successore: «Esiste, è di Olbia ed è un politico, non un tecnico: ho una persona con cui mi trovo bene e con cui potrei fare un percorso politico futuro, io faccio sintesi e poi sottoporrò il nome alla coalizione». Glissa, invece, su una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali e conferma i buoni rapporti con l'attuale Giunta, in testa la presidente, Alessandra Todde, e con una buona parte del centrosinistra gallurese: «Non ho avversari politici, ho buoni rapporti con tutti, a me piace amministrare e condividere ciò che faccio».

