«Nivola, museo internazionale» 

«Vogliamo portare avanti un programma che parte da Orani ma che, al tempo stesso, abbraccia tutta la Sardegna, la Penisola e si sviluppa nel mondo. D’altronde, Costantino Nivola è diventato un artista di fama planetaria». Giuseppe Pirisi scaccia le polemiche e mette subito in chiaro le priorità. La Fondazione Nivola di Orani riparte da un uomo d’esperienza, dal presidente-architetto originario di Sarule.

Già guida dell’Istituto superiore regionale etnografico. Pirisi subentra al cagliaritano Roberto Concas, prende quel posto appartenuto per parecchi anni a Giuliana Altea. Un incarico di spessore, alla luce dei numerosi traguardi centrati nel tempo dalla storica realtà culturale oranese, ma che non spaventa affatto il neo presidente. «Mi sento tranquillo perché abbiamo un consiglio di amministrazione di persone capaci. Mi confronterò con loro, con il personale, con la famiglia Nivola».

Internazionalità come concetto ricorrente. Nessun stravolgimento. Il nuovo corso del museo oranese avrà questo approccio. Nel ricordo di un artista incredibile, Costantino Nivola, che ha trascorso mezzo secolo della sua vita negli Stati Uniti. «Questa impronta ci sarà senz’altro: seguiremo la linea tracciata dai miei predecessori», ribadisce Pirisi. «Tutto sarà basato sul dialogo: con le istituzioni, con la Regione, con i familiari dell’artista». Giuseppe Matteo Pirisi sceglie un profilo basso, dà l’idea di voler ascoltare più che voler imporre. Poi, fa capire le intenzioni. «Ritengo che si debba fare un grosso lavoro per la crescita culturale dei ragazzi, degli studenti», afferma il neo presidente. «Devono conoscere Nivola, devono studiare la sua storia e la sua arte. Stiamo parlando di un gigante».

Intanto, il museo Nivola va a caccia di un direttore. Ma senza fretta. Pirisi conclude: «Prima dobbiamo pensare alla Triennale di Milano, dove ci sarà una grande esposizione di Nivola».

