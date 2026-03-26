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Viale Marconi.
27 marzo 2026 alle 00:22

Niente rotatoria, slittano ancora i lavori di messa in sicurezza 

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Si è risolto con un nulla di fatto l’ennesimo annuncio dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza del tratto quartese di viale Marconi da via de Gasperi fino al Carrefour. Si era parlato di cantieri aperti entro Pasqua invece a tutt’oggi non c’è l’ombra di un operaio e soprattutto non sono state ancora concordate con la Polizia locale tutte le modifiche al traffico, importantissime in una delle strade più importanti el territorio quartese, crocevia verso Cagliari. A una settimana dalle festività è ormai certo che l’intervento in capo alla Città Metropolitana, slitta un’altra volta.

Di certo c’è solo il progetto: il primo step sarà la realizzazione della rotatoria all’altezza di via Maiorana. Questa consentirà di effettuare l’inversione di marcia e di poter raggiungere le attività commerciali. Inoltre, sarà completata la stessa via Maiorana, strada finora mai conclusa, e sarà connessa con la strada che passa dietro al Carrefour, in modo da snellire il traffico. È questa la fase più lunga e delicata dell’intervento. Seguirà la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili, di un’area verde e dell’eliminazione del semaforo all’altezza dello svincolo con via Fermi. Svincolo che si prepara ad affrontare un grande afflusso di traffico per l’apertura di un supermercato. (g. da.)

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