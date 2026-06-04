New York vince gara 1 in rimonta su San Antonio 

New York va sull'1-0 nella finale Nba: i Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio, battendo gli Spurs in casa loro 105 a 95. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo chiuso a -7, e nel 3° quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Brown è stata guidata dal leader Brunson, autore di 30 punti, e di Karl-Anthony Towns (18 punti e 12 rimbalzi). Così New York è prima tornata in partita, e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11 a 0. Subito è scattata la festa per le strade di Manatthan. «Resistere uniti è stato fondamentale: non è stata proprio la nostra serata, e non è stata nemmeno la mia per gran parte della partita, ma abbiamo continuato a trovare un modo per lottare», ha detto a fine partita Brunson, che ha lasciato il campo nel primo quarto per un infortunio al ginocchio prima di rientrare. Oggi gara 2, ancora in Texas.

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