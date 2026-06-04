VaiOnline
Nba.
05 giugno 2026 alle 00:29

New York vince gara 1 in rimonta su San Antonio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

New York va sull'1-0 nella finale Nba: i Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio, battendo gli Spurs in casa loro 105 a 95. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo chiuso a -7, e nel 3° quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Brown è stata guidata dal leader Brunson, autore di 30 punti, e di Karl-Anthony Towns (18 punti e 12 rimbalzi). Così New York è prima tornata in partita, e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11 a 0. Subito è scattata la festa per le strade di Manatthan. «Resistere uniti è stato fondamentale: non è stata proprio la nostra serata, e non è stata nemmeno la mia per gran parte della partita, ma abbiamo continuato a trovare un modo per lottare», ha detto a fine partita Brunson, che ha lasciato il campo nel primo quarto per un infortunio al ginocchio prima di rientrare. Oggi gara 2, ancora in Texas.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caos strade

Niente smart working e carburante alle stelle, la rabbia dei pendolari

Statale 195, allarme per il cantiere imminente La Cgil: «Avviare trattative con le aziende» 
Ivan Murgana
Collegamenti più efficaci con l’estero e più destinazioni. A Elmas ancora troppi voli accorpati

Aeroitalia-Ita, più ali per l’Isola

Accordo fra le due compagnie: sperimentazione al via da metà luglio 
Allevamenti

Dermatite bovina, ritorna l’allarme: c’è un nuovo focolaio

Preoccupazione per un caso a Escalaplano Un mese fa lo sblocco della movimentazione 
Enrico Fresu
Amministrative 2026

Sestu, poker di candidati nella corsa al Municipio

Il centrodestra punta su Cossa, il Campo largo guidato da Mura, liste civiche per gli outsider Manca e Loi 
Francesco Pinna
Il caso

Berlusconi-stragi, indagini archiviate

Marina: «Emergenza giustizia». Esclusi i rapporti fra la mafia e il Cavaliere 