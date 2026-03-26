Nevicata di primavera 

Giornata invernale ieri sul Gennargentu, con la neve riapparsa oltre i 1370 metri complice il calo delle temperature. Imbiancate le vette: Punta La Marmora e Bruncu Spina e le località di Monte Spada, Su Filariu e S’Arena. Nessun disagio alla circolazione lungo la provinciale 7: i visitatori hanno immortalato il paesaggio con foto e video. Neve anche sul versante di Aritzo, a Funtana Cungiada, Arzana e Seui. Attesa nelle strutture ricettive e tra le guide turistiche per il weekend. (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA