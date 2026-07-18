VaiOnline
Il caso
19 luglio 2026 alle 00:35

«Netanyahu criminale, arrestiamolo» 

Il premier israeliano dovrebbe andare negli Usa per l’assemblea Onu a settembre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

New York. Zohran Mamdani, il primo sindaco musulmano di New York, tira dritto su Benjamin Netanyahu. «È un criminale di guerra che dovrebbe essere processato all’Aia», ha sentenziato nel corso di un’intervista al New York Times, senza escludere la possibilità di un suo arresto se il premier israeliano dovesse sbarcare nella Grande Mela per l’assemblea generale dell’Onu a settembre. Resta da chiarire se il primo cittadino abbia effettivamente l’autorità per procedere. Per questo la sua amministrazione - ha spiegato - è in contatto con l’ufficio legale per verificare se il sindaco abbia l’autorità di ordinare al Dipartimento di Polizia di New York di procedere con l’arresto di un leader straniero. «Siamo in fase di confronto attivo con i legali: faremo quello che la legge mi consente di fare, ma non scriveremo norme ad hoc a tal fine», ha spiegato Mamdani, che in passato aveva parlato senza mezzi termini di genocidio a Gaza.

Le reazioni

Immediata la reazione di Israele: «Invece di concentrarsi sulle sue responsabilità come sindaco, ha scelto di fomentare ostilità e attirare l’attenzione mediatica attaccando Israele», ha tuonato l’ambasciatore all’Onu Danny Danon. Il sindaco di New York ha però messo in evidenza come la sua posizione su Netanyahu sia condivisa da molti, «a causa delle azioni degli ultimi anni del premier israeliano a Gaza». E le uscite dei suoi alleati di governo, quelli dell’ultradestra, non aiutano. L’ultima proposta del ministro estremista Itamar Ben Gvir - ispirata all’ex carcere di massima sicurezza “Alligator Alcatraz” in Florida - è di circondare con coccodrilli del Nilo le prigioni destinate ai detenuti palestinesi.

L’espansione

Intanto, Israele accelera sui piani di espansione degli insediamenti illegali nella Striscia e in Cisgiordania, mentre il piano di ripresa promosso dal Board of Peace è stato drasticamente ridimensionato, passando - come scrive il Guardian - da un’iniziativa di ricostruzione di Gaza a un semplice progetto pilota. Jared Kushner, l’inviato di Trump e uno degli architetti del progetto, ha partecipato alla seconda riunione del Gruppo dei donatori per la Palestina, ma i fondi raccolti sarebbero insufficienti. Le critiche di Mamdani a Netanyahu arrivano in un momento in cui il sostegno americano a Israele è in forte calo, come dimostrato dagli oltre 100 democratici alla Camera che hanno votato a favore del taglio degli aiuti a Tel Aviv.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le tragedie.

Morti e fiamme: inferno sulla 125

Frontale davanti alla galleria di Solanas: due vittime e 12 feriti, collina a fuoco 
l R. Carta, Serreli, Serusi
Inferno sulla 125

I pericoli della strada del mare: «Velocità e sorpassi, troppi rischi»

La sindaca di Sinnai Pusceddu: complicato trovare soluzioni L’arteria verso il Sarrabus è rimasta chiusa per molte ore 
Roberto Carta
La tragedia

Tragico impatto, ciclista perde la vita lungo la statale 128

Marco Lonis, 66 anni, di Senorbì è stato travolto da una Citroen C3 
Piera Serusi
Emergenza incendi

Mille ettari in fumo, aziende in ginocchio

Danni ingenti da Noragugume a Ottana dove brucia un parco fotovoltaico 
Corte dei Conti

Consiglio, archivio in cenere: nessun colpevole, «radici perse»

Nel 2022 un incendio cancellò la memoria storica del parlamento regionale: danno da 187 milioni di euro 
Francesco Pinna
ambiente

Caos Mari Pintau, paradiso maltrattato E fioccano le multe

Parcheggio selvaggio e niente servizi nella spiaggia-cartolina di Quartu 
Giorgia Daga
La nuova norma

Nell’Isola spenti sei autovelox su 31

Lo stop arriva con il decreto voluto da Salvini e in vigore dal 12 luglio 
Il caso

Scontro politico su Roggero

Salvini fa visita al gioielliere in cella. Conte (M5S): «Sciacallaggio» 