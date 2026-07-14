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Tennis.
15 luglio 2026 alle 00:46

Nell’Isola si passa da un “tricolore” all’altro 

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La Sardegna del tennis è sempre più tricolore. Archiviati con soddisfazione i Campionati Italiani maschili e femminili di Terza categoria sui campi dello Sporting Ct Quartu, il movimento tennistico si sposta di pochi chilometri, perché, da venerdì a domenica 26 luglio, sarà la terra battuta del Tc Cagliari il teatro dei Campionati nazionali maschili di Seconda categoria (montepremi: 10mila euro singolare, 3mila doppio).

A Quartu si sono dati battaglia in 131 e la metà degli scudetti in palio sono rimasti nell'Isola. Nel singolare femminile, Sofia Corona ha vinto il titolo davanti a Cristina Pili in una finale tutta sarda, mentre nel maschile, Nicola Bocchieri non è riuscito a stoppare il genovese Luca Rainero.

In doppio, titoli per le padrone di casa Anna Maria Valli e Maria Panarello (su Chiara Erriu e Veronica Pau del Gt Generale Rossi, nell'altro derby regionale andato in scena nel weekend), mentre Francesco Murroni e Nicolò Caria, del circolo ospitante, hanno perso contro il laziale Leonardo Ceschin e il lombardo Federico Gozzini.

Tutti contro Ingarao

Nel fine settimana, per il singolare di Seconda è previsto un tabellone di qualificazione, mentre da lunedì scatterà il finale. Complessivamente 80 gli iscritti: 78 Seconda categoria più il vincitore e il finalista dei Campionati di Terza, Rainero e Bocchieri. Favorito d'obbligo Alessandro Ingarao, che si ripresenta sull'Isola per tentare il pokerissimo. Il 27enne portacolori del Tc Matchball Siracusa, ha vinto le ultime quattro edizioni del torneo cagliaritano (mentre in doppio, conta “soltanto” tre vittorie e una finale). Ma dovrà stare attento a diversi avversari di tutto rispetto, a partire dai 2.2 Nicolas Bianchi (finalista lo scorso anno, tesserato per la Società Canottieri Padova), Alessandro Scialla (Ct Siena), Marco Dessì (miglior tennista sardo nel seeding, gioca per il Ct Ceglie Messapica), Giuseppe Caparco (Tc Vomero), Alessandro Ragazzi (Sporting Life Center) e Tommaso Gabrieli (S. Tennis Bassano).

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