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Via San Benedetto
07 maggio 2026 alle 00:36

Nel degrado i raccoglitori di abiti usati 

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Non si ferma l’assalto ai cassonetti per la raccolta degli abiti usati. Nei giorni scorsi anche il parchetto di via San Benedetto, è stato sommerso dai bustoni lasciati accatastati a fianco ai bidoni, troppo pieni per contenere altre buste.

E non c’è solo San Benedetto. Stessa scena anche ai piedi dei contenitori in via Marconi a pochi passi dall’incrocio con piazza Azuni e in piazza IV Novembre vicino alle Poste. E poi ci sono quelli che dopo aver rovistato nei raccoglitori alla ricerca degli abiti preferiti gettano alla rinfusa a terra quelli che invece scartano.

Il problema è lo stesso anche nel parchetto di via Marconi all’incrocio con via Merello. Qui i bidoni erano stati trasferiti da via San Francesco dove venivano utilizzati come cassonetti improvvisati ma la situazione non è cambiata e i residenti ne hanno più volte chiesto la rimozione. Nel parchetto c’è ancora l’ex edicola pericolante per cui c’è un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune.

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