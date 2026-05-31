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01 giugno 2026 alle 00:28

Nebbia sulla città, quattro aerei Ryanair dirottati ad Alghero 

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Atterraggi proibiti, ieri, all’aeroporto di Cagliari: per via della nebbia, i primi quattro voli della giornata, tutti di Ryanair, sono stati dirottati ad Alghero (nessun problema, invece, sulle partenze). Solo dopo le 8 i Boeing hanno potuto toccare la pista, generando ritardi da due a tre ore nell’operativo della low cost irlandese.

I voli non atterrati a Cagliari sarebbero dovuti arrivare da Bologna, Torino, Bergamo e Ciampino, in sequenza tra le 7,10 e le 7,50. Poi dal capoluogo sardo nel giro di mezz’ora era prevista la ripartenza. Invece i Boeing di Ryanair hanno toccato la pista solo dopo le 10 e sembra senza passeggeri, sebbene la compagnia non ha chiarito la modalità con cui i viaggiatori sono stati trasferiti da Alghero.

Da Cagliari verso Bologna il volo è decollato alle 10,20 anziché alle 8,25. Con destinazione Torino, la partenza è stata garantita alle 10,50 anziché alle 7,55. A questa stessa ora avrebbe dovuto lasciare la pista pure il Boeing diretto a Bergamo che invece ha preso il volo alle 11,33. Infine: il collegamento con Ciampino è slittato alle 11,06 (di norma è programmato alle 8,15).

A catena, visto che uno stesso aereo può coprire la stessa tratta più volte al giorno, i quattro dirottamenti della mattina hanno provocato ritardi anche in altre fasce orarie. Il secondo volo per Ciampino è decollato da Cagliari alle 14,03 anziché alle 11,40. In direzione inversa, dallo scalo laziale verso il capoluogo sardo, l’atterraggio è avvenuto alle 13,38 anziché alle 11,10.

Tutti i decolli e gli atterraggi sono stati ricostruiti attraverso il sito di Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto, nella sezione dedicata ai voli in tempo reale.

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