Navette notturne per gli studenti 

L’obiettivo è il miglioramento dei trasporti e delle linee utilizzate da studenti e studentesse, una migliore vivibilità delle aree prevalentemente frequentate dalla comunità giovanile e studentesca, il potenziamento delle corse e delle linee del trasporto pubblico destinate agli studenti, una maggiore sicurezza alle fermate degli autobus con l’implementazione della illuminazione, l’istituzione di navette notturne per tutto l’anno, un maggiore raccordo tra i principali poli universitari e i quartieri della città. Il consiglio comunale dice sì all’unanimità alla mozione proposta dalla Commissione Istruzione, presieduta dalla Consigliera Paola Mura, sulla mobilità studentesca e il benessere degli studenti. «Crediamo fortemente che la sicurezza urbana venga garantita da politiche integrate attraverso il presidio attivo del territorio, perché solo una città viva e vivibile è davvero una città sicura, per i giovani e per tutta la cittadinanza», spiega la presidente Paola Mura. «La commissione Istruzione ha lavorato in questi mesi nel migliore spirito costruttivo, ascoltando e collaborando con tutte le parti interessate, rappresentanze studentesche, Ersu, Ctm, polizia locale, università, Consulta dei giovani, al fine di dare un indirizzo politico e operativo condiviso. La commissione si concentrerà prossimamente sugli altri temi emersi nelle audizioni relativi al mondo giovanile e universitario (politiche dell’abitare, spazi per i giovani): l’impegno è quello di favorire il processo della costruzione di una vera città universitaria».

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