Natale da incubo per la maggioranza 

La bomba in apertura di seduta. Il presidente del Consiglio Alberto Nioi lascia la lista civica “Mario Puddu sindaco” per approdare nel nuovo gruppo “Assemini Civica” (confluito all’interno del “Gruppo misto”), fondato insieme ai consiglieri di maggioranza Maria Ciaccio e Sandro Picciau. Ad annunciarlo è stato, ieri sera in Consiglio, proprio Picciau. Così, a distanza di un anno, la crisi politica del Consiglio di Assemini si rinnova e vengono a galla i malcelati malumori di questi ultimi mesi. Dalla maggioranza non si è alzata alcuna voce se non quelle di Ciaccio e Picciau. Alberto Nioi, invece, ha portato avanti, come di consueto, i lavori del Consiglio comunale. Il sindaco Mario Puddu per il momento preferisce non commentare.

I precedenti

Nel dicembre del 2024 i consiglieri Ciaccio e Riccardo Pilloni avevano abbandonato la lista civica, approdando nel “Gruppo misto”. Un primo segnale di malcontento, accentuato il 29 ottobre scorso da Nioi che, per dare un segnale chiaro al suo sindaco, aveva convocato il Consiglio ma poi non si era presentato in Municipio. E la seduta era saltata. Eppure Puddu rassicurava: «Ci sono state una serie di importanti imprevisti personali in concomitanza, tutto qua». Imprevisti, certo, ma anche malcontento, come dichiarato dallo stesso Nioi qualche giorno dopo sollecitando un cambio di registro nei rapporti tra Giunta e Consiglio. «Si tratta di una decisione che arriva dopo una profonda frustrazione per aver constatato come le istanze pacifiche e democratiche, di confronto e di condivisione su alcune scelte importanti siano state sistematicamente ignorate da alcuni collaboratori del sindaco – commenta Sandro Picciau -. Un modo di procedere che non condividiamo, scelte rilevanti assunte al di fuori di qualsiasi criterio di coinvolgimento di chi pure ha sostenuto questa maggioranza. Questo non è il ruolo che la legge assegna ai consiglieri e che noi intendiamo svolgere».

Le accuse

Secondo Sandro Picciau «l’attuale lista civica da diverso tempo non è più in grado di rappresentare e sintetizzare le posizioni politiche dell’intero gruppo consiliare. L’assenza di qualsiasi analisi e capacità di autocritica interna, rischiano di appiattire il confronto politico e non danno conto della diversità di posizioni. Non solo: le disattenzioni, a voler essere benevoli, di alcuni collaboratori del sindaco si sono ulteriormente aggravate e abbiamo dovuto prendere atto con stupore di una pericolosa deriva nella gestione delle risorse pubbliche». Tra queste in testa i 460 mila euro e rotti per gli spettacoli natalizi: «Privi di programmazione e senza nessuna giustificazione plausibile. È inaccettabile».

La consigliera

«Desidero portare all’attenzione di questa assemblea un aspetto che riteniamo fondamentale per il benessere e la coesione della nostra comunità – ha commentato Maria Ciaccio – l’inclusione attiva di anziani, persone fragili, diversamente abili in momenti così importanti come le festività natalizie e nelle iniziative proposte ai nostri concittadini. Anche quest’anno, pur nella grande disponibilità di risorse, ci si è dimenticati di queste persone. Nessuna iniziativa, ne sarebbe bastata solamente una. È solo un errore di programmazione o il frutto della percezione distorta dei veri bisogni di una parte importante della nostra comunità?. La solidarietà, l’inclusione e la partecipazione devono essere valori condivisi da tutta la cittadinanza e spetta a noi, come amministratori, promuoverli attivamente».

Intanto le intenzioni sono chiare: «Laddove non si dovesse ritenere di estrema gravità quanto richiamato - hanno concluso i tre consiglieri - le divergenze potrebbero considerarsi tali da indurre questo gruppo politico a interrogarsi sul proseguimento del rapporto comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA