“Nascere in Sardegna”, gli esperti a confronto 

Si terrà domani, al Caesar’s Hotel, il convegno regionale “Nascere in Sardegna”. L’appuntamento è a partire dalle 8.30, per un incontro organizzato dal dottor Manuel Scarano, direttore della struttura di Neonatologia del Brotzu, e dalla dottoressa Valentina Pisano, dirigente medico sempre dell’Arnas.

La Neonatologia dell’Arnas Brotzu promuove, attraverso l’organizzazione di questo evento giunto ormai alla sua 15ª edizione, un’opportunità annuale di incontro per tutti i professionisti della Sardegna coinvolti nella tutela della nascita e nella cura del neonato e del bambino.

Grande spazio, come ogni anno, sarà dato al tema della denatalità in Sardegna: un fenomeno che provoca da tempo – a livello nazionale e regionale – un progressivo e inesorabile calo delle nascite. La Sardegna è la regione col tasso di fecondità più basso, unica in Italia con meno di un figlio per donna.

Il convegno si aprirà con una tavola rotonda, moderata da Stefano Corgiolu e Massimiliano Medda, dal titolo “Sardegna: un’isola senza bambini”. Fra i partecipanti il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, l’avvocata Luisa Giua Marassi, la giornalista Maria Spigonardo e la dottoressa Elisabetta Pusceddu, dirigente medico dell’Arnas Brotzu. I dati epidemiologici aggiornati saranno esposti dall’esperto, il dottor Paolo Masile.

Fra le altre questioni che saranno affrontate nel corso del convegno, previste le ultime novità sul diabete mellito (di cui la Sardegna ha un triste primato per incidenza) ma anche la diagnosi e gestione delle problematiche neurologiche di neonato e bambino. Il professor Giovanni Sotgiu si occuperà di spiegare la campagna di immunizzazione, il professor Vassilios Fanos di una lettura magistrale.

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