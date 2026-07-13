VaiOnline
Atleica leggera.
14 luglio 2026 alle 00:14

Nappi e Frattaroli inseguono tempi “mondiali” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ci sarà anche Diego Nappi domani al Rehearsal di Rieti, manifestazione a inviti descritta come prova generale per i campionati europei Under 18 che si terranno sulla stessa pista da giovedì a domenica (con gli isolani Andrea Cammilleri e Enrico Alessio Deplano).

Il velocista di Porto Torres tesserato per le Fiamme Oro (personale di 20”76 dell'anno scorso) sarà in gara nei 200 metri sui quali ancora non ha ottenuto il minimo di partecipazione di 21”25 ai mondiali Under 20 di Eugene (dal 5 al 9 agosto). L'allievo di Marco Trapasso ha corso in 21”51 (-2,4) la finale dei tricolori a Caorle.

In lotta per una maglia ai prossimi campionati mondiali c'è anche la quattrocentista cagliaritana Laura Frattaroli, anche lei delle Fiamme Oro, che dopo aver corso venerdì a Molfetta in 54”25 cercherà la conferma sul giro di pista giovedì al Meeting Arcobaleno di Celle Ligure.

Vento a Donnas

Troppo vento all'High Speed League di domenica a Donnas, in Valle d'Aosta. Nei 100 metri Giulia Mannu (Amsicora) si è aggiudicata la finale 2 in 11”90 (+2,4) con la compagna di squadra Laura Murgia terza in 12”12 (12”01 in batteria, +3,9) e Elide Bonaglini (Delogu Nuoro) quarta in 12”13 (12”05, +4,4). Nei 200 metri 24”75 (+0,5, questo regolare) per la Mannu mentre nei 100 ostacoli 14”24 (+2,6) per Federica Loi (Amsicora).

Societari Under 18

Si concluderanno solo sabato a Sassari, con la prova del giavellotto, i campionati sardi di società Under 18. Ma, visti i partecipanti, si può già dire che ad aggiudicarsi i titoli maschile e femminile sarà la Libertas Campidano, unica a completare il programma delle gare.

Intanto domenica a Serramanna, nella prova extra dei 400 hs, personale a 53"58 per il terralbese Enrico Campanaro (Cus Cagliari) e buon 22"86 (-2.7) per Matteo Putzolu (Lib. Campidano) nei 200, 6,35 (+1,7) nel lungo per Nicolò Nalli (Arborea), 1,76 nell'alto per Ivan Costa (Mineraria).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

La tragedia sulla Sp2, ora i sindaci chiedono autovelox e rotatorie

Il grido d’allarme da Uta e Assemini: «Si corre troppo, si faccia qualcosa» 
Luigi Almiento
Il processo

Guerra di consulenze e super periti per l’omicidio Pinna

Ammessa la costituzione di parte civile di tutti i familiari della donna uccisa 
Andrea Busia
Legge elettorale

Preferenze, la maggioranza resta divisa

Stop agli emendamenti: FdI va avanti senza Lega e FI. Roulette voto segreto 
Sicurezza

A Palermo l’Esercito contro la mafia

Meloni in città dopo il blitz antiracket: «Uno Stato determinato» 