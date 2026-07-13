Nappi e Frattaroli inseguono tempi “mondiali” 

Ci sarà anche Diego Nappi domani al Rehearsal di Rieti, manifestazione a inviti descritta come prova generale per i campionati europei Under 18 che si terranno sulla stessa pista da giovedì a domenica (con gli isolani Andrea Cammilleri e Enrico Alessio Deplano).

Il velocista di Porto Torres tesserato per le Fiamme Oro (personale di 20”76 dell'anno scorso) sarà in gara nei 200 metri sui quali ancora non ha ottenuto il minimo di partecipazione di 21”25 ai mondiali Under 20 di Eugene (dal 5 al 9 agosto). L'allievo di Marco Trapasso ha corso in 21”51 (-2,4) la finale dei tricolori a Caorle.

In lotta per una maglia ai prossimi campionati mondiali c'è anche la quattrocentista cagliaritana Laura Frattaroli, anche lei delle Fiamme Oro, che dopo aver corso venerdì a Molfetta in 54”25 cercherà la conferma sul giro di pista giovedì al Meeting Arcobaleno di Celle Ligure.

Vento a Donnas

Troppo vento all'High Speed League di domenica a Donnas, in Valle d'Aosta. Nei 100 metri Giulia Mannu (Amsicora) si è aggiudicata la finale 2 in 11”90 (+2,4) con la compagna di squadra Laura Murgia terza in 12”12 (12”01 in batteria, +3,9) e Elide Bonaglini (Delogu Nuoro) quarta in 12”13 (12”05, +4,4). Nei 200 metri 24”75 (+0,5, questo regolare) per la Mannu mentre nei 100 ostacoli 14”24 (+2,6) per Federica Loi (Amsicora).

Societari Under 18

Si concluderanno solo sabato a Sassari, con la prova del giavellotto, i campionati sardi di società Under 18. Ma, visti i partecipanti, si può già dire che ad aggiudicarsi i titoli maschile e femminile sarà la Libertas Campidano, unica a completare il programma delle gare.

Intanto domenica a Serramanna, nella prova extra dei 400 hs, personale a 53"58 per il terralbese Enrico Campanaro (Cus Cagliari) e buon 22"86 (-2.7) per Matteo Putzolu (Lib. Campidano) nei 200, 6,35 (+1,7) nel lungo per Nicolò Nalli (Arborea), 1,76 nell'alto per Ivan Costa (Mineraria).



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