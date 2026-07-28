Musetti, il ritorno prosegue con Vukic 

Lorenzo Musetti torna in campo negli ottavi dell’Atp500 di Washington. Dopo l’esordio contro Arnaldi, il carrarino, numero 15 al mondo e accreditato della quarta testa di serie, affronterà il qualificato australiano Aleksandar Vukic (105 Atp). Un solo precedente tra i due, datato 2022: sul cemento di Pune, l’azzurro si impose nel set decisivo. Ottavi nel femminile del Mubadala Dc Open per Elisabetta Cocciaretto (71 Wta), che dopo la battaglia contro la danese Tauson sfida la statunitense Emma Navarro, numero 8 del seeding e 26 della classifica mondiale. Tre match finora tra le due e, se il primo se l’è aggiudicato in rimonta la 25enne newyorkese sul cemento degli Australian Open 2024, gli altri due sono andati alla coetanea anconetana, che si è imposta in due set nella finale di Billie Jean King Cup 2025 e sul rosso romano quest’anno. Nell’Atp250 di Los Cabos, si prepara Luciano Darderi. L’italiano di Villa Gesell (23 Atp), da numero 2 del tabellone del Mifel Tennis Open, entra in gara negli ottavi. Dall’altra parte della rete ci sarà il vincente del match disputato nella notte tra il ceco Dalibor Svrcina (116) e l’australiano Adam Walton (96).

I campioni del futuro

Da oggi a venerdì, il Tc Cagliari sarà una nelle quattro sedi europee (con la ceca Hradec Kralove, la slovacca Piestany e la turca Ankara) che ospiteranno la Summer Cups by Dunlop-Valerio/Galea Cup, il Campionato Europeo a squadre Under 18 maschile di Tennis Europe. In palio i due pass per disputare la Final Eight in programma dal 3 al 5 agosto a Vichy, in Francia. Final Eight che, nel 2027, si giocherà proprio a Cagliari. Il circolo di Monte Urpinu ospita la Zona B della manifestazione, che vedrà affrontarsi, con l’Italia padrona di casa, Andorra, Grecia, Polonia, Principato di Monaco e Spagna. Il tabellone è a eliminazione diretta e ogni tie è composto da due singolari e un doppio. Per l’Italia, debutto domani contro la vincente di Grecia-Principato di Monaco. Il capitano azzurro Federico Malanca ha convocato Raffaele Ciurnelli, Simone Massellani e Matteo Gribaldo. Negli anni, il torneo ha visto sbocciare alcuni dei futuri protagonisti del circuito mondiale, da Novak Djokovic a Andy Murray, da Juan Martin Del Potro a Marin Cilic. Nel 2025, gli azzurrini Jacopo Vasamì, Pierluigi Basile e Andrea De Marchi, capitanati da Giancarlo Palumbo, si piazzarono terzi, mancano la qualificazione.

L’eliminazione

Stop al primo turno nell’Itf25 di Bolzano per Lorenzo Carboni. L’algherese, numero 470 al mondo e 3 dello Sparkasse Alperia Trophy, dopo aver superato agevolmente le qualificazioni (doppio 6-2 su Matteo Trombini e 6-0, 6-2 sul 1609 Atp Alessandro Dragoni), è stato sconfitto con un doppio 6-4 dalla wild card Gabriele Crivellaro (1251 Atp).

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